أزمة المناهج تحت قبة مجلس الشعب
الجيش يفرض سيطرته على مساحات جديدة في محيط بلدة التبني بريف دير الزور الغربي.
الجيش يفتح ممرات إنسانية في دير الزور
ألمانيا: القبض على عراقيين وسوري بشبهة الانتماء ل”داعش”
استشهاد 3 عاملين وفقدان 4 آخرين إثر هجوم انتحاري على معمل غاز الجبسة بريف الحسكة
«تصعيد توتر» بين دمشق وأنقرة: مغامرة «جهادية» في حماة
داعش يتقلص بريف حمص الشرقي والجيش يصد هجوما واسعا للنصرة
ترامب يريد التوطين: وباسيل: عودة النازحين إلى بلادهم أرخص لأميركا وأشرف
سيناريو التدخل التركي في إدلب
لماذا اغتيل مسؤول عقارات “تحرير الشام” في ادلب؟
الجيش يؤمّن وصول 21 مدنياً إلى دير الزور بعد تحريرهم من تنظيم “داعش”
ملايين الدولارات لتعليم اللاجئين السوريين “لم تصلهم”
الجيش يسيطر على نقاط جديدة على الضفة الشرقية لنهر الفرات ويحبط هجوما لإرهابيي النصرة بريف حماة الشمالي
حرب تخفي حرباً أخرى
بمساعدة إيرانية .. قريباً سيعود واقع الكهرباء إلى ما كان عليه قبل الأزمة

بارزاني يعلن شرطه لإعادة النظر في الاستفتاء

أعلن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني شرطه لإعادة النظر في استفتاء الانفصال عن العراق، خلال لقائه بوزير الدفاع البريطاني مايكل فالون.بارزاني يعلن شرطه لإعادة النظر في الاستفتاء

وقال بارزاني لفالون، بحسب موقع “السومرية نيوز”: “لم يبق خيار آخر سوى الاستقلال”.. “الدعوات لتأجيل الاستفتاء من أجل الحوار مع بغداد فقط دون معرفة مضمونه وطبيعة الضمانات الدولية لا تؤجل الاستفتاء”.

وتابع بالقول: “إذا وافقت الحكومة العراقية على الحوار بهدف استقلال كردستان وفق سقف زمني معين ووجود ضمانات دولية حينئذ ستجتمع القيادة السياسية الكردستانية وستقرر قرارها النهائي”، مشدداً على أن “البدائل المطروحة حتى الآن لا تحمل ضمانات للحوار مع بغداد من أجل الاستقلال”.

وأوضح بارزاني أن الأكراد جربوا “كافة أنواع العلاقات مع العراق لكنها فشلت لذلك لم يبق أمامنا سوى خيار الاستقلال ونحن نريد أن نكون جيراناً جيدين ببناء أفضل العلاقات”.

من جهته دعا وزير الدفاع البريطاني إلى “تأجيل الاستفتاء مقابل بدء عملية حوار مع بغداد بأجندة مفتوحة وبإشراف دولي”.

وكان فالون، وصل إلى أربيل قادماً من بغداد حيث التقى بعدد من المسؤولين في الحكومة العراقية، من بينهم وزير الداخلية العراقية قاسم الأعرجي.

وبحث الأعرجي وفالون عدداً من القضايا الأمنية والعسكرية ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها، وفق بيان لوزارة الداخلية.

وأضاف البيان أن وزير الدفاع البريطاني من جهته أثنى على جهود القوات العراقية ودورها المحوري في مقاتلة الإرهاب، مؤكداً استمرار دعم بلاده للعراق على مختلف الأصعدة”.

المصدر: وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.