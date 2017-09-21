بارزاني يعلن شرطه لإعادة النظر في الاستفتاء

أعلن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني شرطه لإعادة النظر في استفتاء الانفصال عن العراق، خلال لقائه بوزير الدفاع البريطاني مايكل فالون.

وقال بارزاني لفالون، بحسب موقع “السومرية نيوز”: “لم يبق خيار آخر سوى الاستقلال”.. “الدعوات لتأجيل الاستفتاء من أجل الحوار مع بغداد فقط دون معرفة مضمونه وطبيعة الضمانات الدولية لا تؤجل الاستفتاء”.

وتابع بالقول: “إذا وافقت الحكومة العراقية على الحوار بهدف استقلال كردستان وفق سقف زمني معين ووجود ضمانات دولية حينئذ ستجتمع القيادة السياسية الكردستانية وستقرر قرارها النهائي”، مشدداً على أن “البدائل المطروحة حتى الآن لا تحمل ضمانات للحوار مع بغداد من أجل الاستقلال”.

وأوضح بارزاني أن الأكراد جربوا “كافة أنواع العلاقات مع العراق لكنها فشلت لذلك لم يبق أمامنا سوى خيار الاستقلال ونحن نريد أن نكون جيراناً جيدين ببناء أفضل العلاقات”.

من جهته دعا وزير الدفاع البريطاني إلى “تأجيل الاستفتاء مقابل بدء عملية حوار مع بغداد بأجندة مفتوحة وبإشراف دولي”.

وكان فالون، وصل إلى أربيل قادماً من بغداد حيث التقى بعدد من المسؤولين في الحكومة العراقية، من بينهم وزير الداخلية العراقية قاسم الأعرجي.

وبحث الأعرجي وفالون عدداً من القضايا الأمنية والعسكرية ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها، وفق بيان لوزارة الداخلية.

وأضاف البيان أن وزير الدفاع البريطاني من جهته أثنى على جهود القوات العراقية ودورها المحوري في مقاتلة الإرهاب، مؤكداً استمرار دعم بلاده للعراق على مختلف الأصعدة”.

المصدر: وكالات