باحثون يطورون جهازا يكشف 27 نوعا من المخدرات فى أقل من ثانيتين

طور باحثون صينيون جهاز يمكنه بشكل سريع اكتشاف المخدرات، كما أنه قادر على تحليل 27 نوعا من المخدرات وأظهار النتائج فى أقل من ثانيتين.



وذكر باحثون من معهد (داليان) للفيزياء الكيميائية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم وأكاديمية ضباط الشرطة فى مقاطعة يوننان والمختبر الرئيسى لتحليل المخدرات وتكنولوجيا السيطرة على الأدوية التابع لوزارة الأمن العام الصينية -فى بيان اليوم الأربعاء- أن الجهاز المطور يعتمد على آلية أخذ العينات فى درجات حرارة منتظمة، والتى يمكن أن تميز مكونات المخدرات من العينات النباتية والمشروبات المحتوية على المخدرات.



وأوضح الباحثون أنه تم استخدام الجهاز فى بعض محطات التفتيش الحدودية فى مقاطعة يوننان الصينية للمساعدة فى مكافحة تهريب المخدرات، وسيواصل الباحثون تحسين أداء الجهاز استنادا إلى التطبيق الحالي، حيث يمكن للجهاز اكتشاف المخدرات غير القانونية فى مكونات معقدة بشكل سريع فى الموقع.