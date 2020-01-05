باحث يخترع رذاذاً مسرعاً لتخثر الدم يوقف النزيف في أقل من دقيقة

تمكن الباحث الإيراني في مجال العلوم الطبية سالار حفيري من اختراع رذاذ مسرع لتخثر الدم لاستخدامه في وقف النزيف الشديد بأقل من دقيقة واحدة.



ونقلت وكالة ارنا للأنباء عن حفيري الذي يواصل دراسته حالياً في مرحلة الدكتوراه فرع الطب البيطري قوله إنه يهدف من خلال إنتاج هذا الرذاذ لمعالجة ومساعدة المرضى المصابين بأمراض نزف الدم الوراثي “هيموفيليا” وأيضاً الذين يتعرضون إلى إصابات شديدة وبتر العضو في ساحات القتال أو الأحداث الأخرى.



وأكد حفيري أن هذا المنتج قادر على وقف نزيف الدم الناجم عن هذه الإصابات في أقل من دقيقة والحفاظ على سلامة المصاب لغاية إيصاله إلى المستشفى.



سانا