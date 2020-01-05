طهران تكشف عن فحوى الرسالة الأمريكية التي نقلها لها السفير السويسري
الجيش يستهدف نقاط “النصرة” في ريف إدلب ويوقع قتلى وجرحى في صفوف مسلحيها
حول اغتيال سليماني.. رسالة من الأسد إلى قادة إيران
المنشور الذي حذفه الفيس بوك للنائب نبيل صالح ..و منعه من النشر 24 ساعة
شركات النفط الأجنبية تجلي موظفيها من العراق بعد اغتيال سليماني
الخارجية السورية تدين اغتيال اللواء قاسم سليماني وأبومهدي المهندس
استشهاد سليماني والمهندس: إنها الحرب
حلب: تعزيزات ضخمة للفرقة الرابعة نحو الجبهات الغربية
الولايات المتحدة تغتال قاسم سليماني بضربة جوية في العراق
الجيش يعثر على شبكات أنفاق وخنادق تصل عدد من القرى في ريف إدلب
وول ستريت جورنال: 9.5 ألف طفل لمسلحي “داعش” من نحو 40 دولة محتجزين في سورية
هبوط 4 طائرات تركية تحمل مسلحين سوريين في ليبيا
الجيش يصد هجوماً على مواقعه في ريف مدينة معرة النعمان
الجيش يرد على اعتداءات إرهابيي إدلب ويقضي على العديد منهم
الرئيس الأسد يؤكد أن معركة إدلب مستمرة حتى تحقيق الهدف منها

باحث يخترع رذاذاً مسرعاً لتخثر الدم يوقف النزيف في أقل من دقيقة

تمكن الباحث الإيراني في مجال العلوم الطبية سالار حفيري من اختراع رذاذ مسرع لتخثر الدم لاستخدامه في وقف النزيف الشديد بأقل من دقيقة واحدة.

ونقلت وكالة ارنا للأنباء عن حفيري الذي يواصل دراسته حالياً في مرحلة الدكتوراه فرع الطب البيطري قوله إنه يهدف من خلال إنتاج هذا الرذاذ لمعالجة ومساعدة المرضى المصابين بأمراض نزف الدم الوراثي “هيموفيليا” وأيضاً الذين يتعرضون إلى إصابات شديدة وبتر العضو في ساحات القتال أو الأحداث الأخرى.

وأكد حفيري أن هذا المنتج قادر على وقف نزيف الدم الناجم عن هذه الإصابات في أقل من دقيقة والحفاظ على سلامة المصاب لغاية إيصاله إلى المستشفى.

 


سانا