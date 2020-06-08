بأسعار مخفضة.. طرح بيض المائدة ضمن صالات السورية بحمص

بدأ فرع المؤسسة السورية للتجارة في محافظة حمص طرح مادة بيض المائدة ضمن صالاته بأسعار مخفضة عن السوق المحلية.



وأشار مدير فرع المؤسسة عماد ندور إلى أنه وفي إطار التدخل الإيجابي بالأسواق بدأ فرع المؤسسة اليوم باستلام مادة البيض من المزارعين مباشرة وبيعها للمستهلكين بسعر 2200 ليرة لوزن 1800 غرام و 1900 ليرة لوزن 1700 غرام.



وبين ندور أن كافة صالات السورية للتجارة بالمدينة ستباشر بيع مادة البيض بدءاً من يوم الأحد 7/6/2020وهي مستمرة بتسويق المادة من المزارعين مباشرة بسعر أقل من سعر السوق.



كما أوضح أن فرع المؤسسة طرح مادة البطاطا من نوع “سبونتا أول” بسعر 240 ليرة للكيلوغرام كما سيبدأ قريباً باستجرار البطاطا من المزارعين لتخزينها وطرحها لاحقاً في الأسواق.