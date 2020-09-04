بأسعار مخفضة.. صالات للبيع المباشر لمادة البيض في طرطوس

أكد المدير المالي في منشأة دواجن طرطوس حسين ديب أن المنشأة مستمرة بتدخلها الإيجابي في أسواق البيض بعد الارتفاعات الكبيرة بأسعاره من خلال طرح منتجاتها بالسعر التمويني الوارد في النشرات الصادرة عن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس, مشيراً إلى وجود صالتين للبيع المباشر؛ واحدة بجانب المنشأة على طريق عام طرطوس _صافيتا, والثانية قرب منطقة الكراجات الجديدة في المدينة.



و عزا ديب ارتفاع أسعار البيض خلال الفترة الراهنة لارتفاع تكاليف الإنتاج وخاصة مادة الأعلاف, لافتاً إلى قيام المنشأة بشراء الأعلاف من القطاع الخاص في حال عدم توافرها لدى مؤسسة الأعلاف, الأمر الذي انعكس سلباً على الأسعار.



تشرين