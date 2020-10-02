أشهر أنواع العقد النفسية

1_ عقدة الظهور : الرغبة في أن يراك الآخرين ويعرفونك (حتى لو لن تستفيد من معرفتهم ). وهذه النوعية تملأ الفيس بوك واليوتوب والمنتديات !

2_ عقدة الايذاء : الامعان في ايذاء و استفزاز الناس والرغبة في اتلاف أشياء الآخرين و تشويهها و تلويث الأماكن ,الكسر والتوسيخ والهدم وكل ما يصاحب التخريب من أفعال

3_ عقدة جوكاست : الحب المرضي الزائد للآخر ما يتسبب له في الضيق وكأنه مقيّد , نجدها عند المرأة التي تمنع ابنها من عيش حياته وتأكيد رجولته وذلك بالمحافظه عليه بجانبها مثلما نجدها بالعلاقات العاطفية أو علاقات الزواج بالأطراف الذين يقيدون بحبهم واهتمامهم الزائد حركة الطرف الآخر.

4_ عقدة قابيل : التنافس العدائي على نفس الغاية وهي كره كل منافس أو زميل أو شخص يبدو أنه سيتفوق على المعني الذي قد يلجأ للرد العدواني و الصراع أو السب أو حتى التحقير والتشويه أو الاستهزاء.

5_ عقدة كرونوس : الشخصية التي تحكم سيطرتها على الآخرين وتجاهد لمنعهم من التعبير عن ذواتهم وذلك بسحق شخصياتهم تحت أقدامها , تظهر في الأب أو القائد أو الرئيس أو حتى الجد.

6_ عقدة أطلس : الشخص الذي يتعمد وضع نفسه تحت ظروف سيئة أو تحت ضغوطات ساحقة ومن يتحمل أشياء أكثر من طاقته حتى يبدو شهم يصارع القدر.

7_ عقدة سيندريللا : الشخص الذي ينتظر من يأتي ويغير له واقعه نحو الأفضل سواء كان ذكر أو أنثى. وغالبا يكون المنتظِر غارق في الاماني و الاحلام و هذه عقدة الفتاة العربية في الغالب

8_ عقدة بيتربان : الشخص الذي يظل كالطفل تغلب عليه التصرفات الطفولية لايرغب بالنضوج أو تحمل المسؤولية و يجد متعة في عيش حياته كطفل بنفس العقلية والأحلام والاهتمامات.

9_ عقدة ليليت : الشخص الذي يسعى لإغواء أفراد الجنس الآخر لاهم له بتأسيس العلاقة بل جذب انتباه وحب الجنس الآخر فقط

تنتشر العقدة بين المومسات أو الرجال زير النساء .

10_ عقدة لوهنجرن : إسعاد الآخرين على حساب سعادة الذات من يقومون بما يسعد الآخرين ثم يختفون كي لا يتلقو الشكر هدفهم خلق السعادة وعدم المشاركة فيها كالآلهة !

11 عقدة بولبكرت : شخصية تسعى لتحقيق حلم أو بناء شيء ما فتهدمه عند آخر لحظة لنجاحه ثم إعادة كل شيء من البداية دورة تتكرر من نفس العمل كاستمتاع بطريق الكفاح فقط !

12_ عقدة جوناس : الانسحاب عند ظهور أول صعوبة والبحث عن المساعدة والحماية , الشخصية الاعتمادية أكثر من اللازم.