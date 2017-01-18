ايرباص ستطلق نسخة تجريبية لسيارة طائرة ذاتية القيادة نهاية عام 2017

اعلن الرئيس التنفيذي لـ "إيرباص" توم إندرز، أن الشركة تعتزم إطلاق نسخة تجريبية لسيارة طائرة ذاتية القيادة بنهاية عام 2017، موضحا ان "هذا المشروع يأتي في إطار إيجاد حلول للازدحام المروري الذي تعاني منه المدن، عن طريق ربط الخدمة بتطبيق للهواتف المحمولة بحيث يمكن للزبائن طلب السيارة والانتقال بها كما بالمروحيات".

وخلال مؤتمر "دي.إل.دي" للتكنولوجيا الرقمية في ميونيخ اشار إندرز الى أن "المشروع الآن في مرحلة الاختبارات ونحن نأخذ هذا التطوير على محمل الجد"، لافتا الى أن "إيرباص تدرك أن مثل هذه التقنيات يجب أن تكون صديقة للبيئة لتجنب التسبب في مزيد من التلوث بالمدن المكتظة"، مضيفا "ان استخدام الطائرات قد يقلل أيضا من التكاليف بالنسبة لمخططي البنية التحتية للمدن، فعن طريق الطيران لن تكون هناك حاجة لضخ مليارات في مشاريع بناء جسور خرسانية وطرق، فضلا عن أن السيارة الطائرة تعمل بالطاقة النظيفة لتجنب تلويث المدن المزدحمة".

وكالات