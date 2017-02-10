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انهيارات أرضية تقتل 21 شخصا في بالي بإندونيسيا

قالت وكالة التعامل مع الكوارث في إندونيسيا اليوم الجمعة إن 21 شخصا لاقوا حتفهم في ثلاثة انهيارات أرضية في أنحاء منتجع جزيرة بالي بإندونيسيا.

وقالت الوكالة :”إن الانهيارات الأرضية دمرت منازل في وقت متأخر يوم الخميس في ثلاث قرى في منطقة كنتاماني في بالي على منحدرات جبل باتور البركاني مما أدى إلى مقتل 21 شخصا بينهم صبي عمره عام. وان عدةأشخاص أصيبوا بجروح.

واوضح مسؤول بالوكالة في بالي “تم إجلاء جميع الضحايا ونقل المصابين إلى المستشفى”.
أضاف :”أن مزيدا من الأمطار الغزيرة تسقط اليوم الجمعة وأن على الناس في المنطقة أن يكونوا حذرين من أن المنحدرات الشديدة على وجه التحديد تكون ضعيفة أمام الانهيارات الأرضية.

وكالات

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