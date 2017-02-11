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انهيارات أرضية تقتل 12 شخصا في إندونيسيا

لقي 12 شخصا مصرعهم في ثلاثة انهيارات أرضية في جزيرة بالي بإندونيسيا.

ونقلت رويترز عن وكالة التعامل مع الكوارث في إندونيسيا قولها  إن “الانهيارات الأرضية دمرت منازل في وقت متأخر يوم أمس في ثلاث قرى بمنطقة كنتاماني في بالي على منحدرات جبل باتور البركاني ما أدى إلى مقتل 12 شخصا بينهم طفل عمره عام فيما أصيب عدة أشخاص بجروح”.

وأشار مسؤول بالوكالة في بالي إلى أنه تم إجلاء جميع الضحايا ونقل المصابين إلى المستشفى وقال إن “مزيدا من الأمطار الغزيرة تسقط اليوم وعلى الناس في المنطقة أن يكونوا حذرين من أن المنحدرات الشديدة على وجه التحديد تكون ضعيفة أمام الانهيارات الأرضية”.

ولفتت الوكالة الوطنية للطقس إلى أن الأمطار الغزيرة ستتواصل في بالي خلال اليومين القادمين.

وكان أربعة أشخاص لقوا مصرعهم جراء انهيارات أرضية غرب جزيرة جاوه في إندونيسيا في الخامس عشر من تشرين الثاني الماضي وأجبرت الانهيارات الارضية والفيضانات نحو 6 آلاف شخص على مغادرة منازلهم وذلك بعد أن غمرت المياه أكثر من 6 آلاف منزل ومدرسة غرب جاوه.

وكالات

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