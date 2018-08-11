دفاعاتنا الجوية تتصدى لهدف معاد اخترق الأجواء فوق منطقة دير العشائر بريف دمشق
وحدات من الجيش والقوات الرديفة تبسط سيطرتها على مساحات جديدة بريف السويداء الشرقي
هل يخلي الأميركيون قاعدة التنف بعد تحرير كامل أرياف السويداء؟
الأمم المتحدة تقدر كلفة الدمار في سوريا
دمشق تستقبل وفدا أردنيا لترتيب استئناف النقل البري
عملية عسكرية من 5 محاور لاجتثاث داعش من بادية السويداء الشرقية
الجيش يحبط هجوما للنصرة بريف اللاذقية.. ويدحر داعش في السويداء
تحرّك أميركي في الشمال السوري: نحو عرقلة حوار «قسد ــ دمشق»
حوار جريدة الأيام مع نبيل صالح
وحدات من الجيش توقع عدداً من القتلى بصفوف إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” والمجموعات المرتبطة به بريف حماة الشمالي
السويداء بعد المجزرة: بضع حقائق قاسية
وسائط دفاعنا الجوي تدمر هدفا غرب دمشق
رويترز: الشرطة الروسية ستنتشر في هضبة الجولان المحتل
موسكو: مناطق وجود القوات الأمريكية في التنف تشهد تزايداً ملحوظاً لإرهابيي “داعش”
تركيا توحّد فصائل إدلب «المعتدلة»... للحفاظ على «خفض التصعيد»

انهيار سريع لليرة التركية

هبطت الليرة التركية مقابل الدولار إلى أدنى مستوياتها التاريخية على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين أنقرة وواشنطن ومخاوف من احتمال انعكاس ذلك على المصارف الأوروبية العاملة في تركيا.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية فقد تراجعت الليرة أكثر من 6 % أمام العملة الأمريكية مسجلة 5.9 ليرات مقابل الدولار.


وذكرت صحيفة “فاينانشل تايمز” في مقالة نشرت اليوم أن البنك المركزي الأوروبي يخشى من احتمال انكشاف بعض المصارف الأوروبية التي تملك حضوراً قوياً في تركيا على الأزمة النقدية التي يشهدها هذا البلد.

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.