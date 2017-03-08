انهيار ثلجي يطمر متزلجين في جبال الالب الفرنسية

وقع انهيار ثلجي صباح اليوم (الثلاثاء) على منحدر مفتوح للتزلج في محطة تينه في جبال الالب الفرنسية وطمر متزلجين في المكان.



وأفادت الناطقة باسم الدرك: "بحسب الشهود، الانهيار الثلجي طمر عدداً كبيراً من الناس".



ويزيد غياب الرؤية من صعوبة عملية الانقاذ، ما يحول دون ارسال مروحيات واضطرار المسعفين الى التوجه الى المكان سيراً على الاقدام.



وأرسلت قوات الدرك فرقاً عدة مع كلاب مدرب وطبيب، وقال مراسل إن منحدرات محطة التزلج تشهد تعبئة كبيرة.



وشهدت المحطة في 13 شباط (فبراير) الماضي، انهياراً ثلجياً خارج منحدرات التزلج ما أوقع أربعة قتلى هم ثلاثة أشخاص يمضون إجازة، إضافة إلى مدربهم.

وكالات