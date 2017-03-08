«تفاهمات» معركة الرقة على نار حامية... وأنقرة تبحث عن «جائزة ترضية»
روسيا أعلنت عن نظام للتهدئة في الغوطة الشرقية والجيش يضيق الخناق على «النصرة» في القابون
هزيمة الإسلاميين السوريين
دمشق... طيران فوق عشّ المجانين
القاهرة تطلب دعماً من الاتحاد الأوروبي «لتفادي هرب اللاجئين»
مدير عام كهرباء درعا يسرق كهرباء
«احتجاجات العِيش»: المصريون في الشارع
توجه حكومي لوقف دخول عناصر الضابطة الجمركية إلى المحلات التجارية داخل المدن
السيطرة على مبنى محافظة نينوى وفرع البنك المركزي والمتحف فى الموصل
ملاحقة فلول “داعش” في تدمر والقريتين ,إحباط هجوم نقطة عسكرية بدرعا البلد
الجيش على أعتاب نهر الفرات و«قوات التحالف» تقطع طريق الرقة ــ دير الزور
أنباء عن تطويق الجيش للقابون ولا اتفاق تهدئة شرقي العاصمة
أحرار الشام في أسوأ وضع منذ تشكيلها
نخبة من الجيش «تصطاد الدواعش» في الصحراء
عودة الاقتتال بين «تحرير الشام» و«الأحرار» في إدلب

انهيار ثلجي يطمر متزلجين في جبال الالب الفرنسية

وقع انهيار ثلجي صباح اليوم (الثلاثاء) على منحدر مفتوح للتزلج في محطة تينه في جبال الالب الفرنسية وطمر متزلجين في المكان.

وأفادت الناطقة باسم الدرك: "بحسب الشهود، الانهيار الثلجي طمر عدداً كبيراً من الناس".

ويزيد غياب الرؤية من صعوبة عملية الانقاذ، ما يحول دون ارسال مروحيات واضطرار المسعفين الى التوجه الى المكان سيراً على الاقدام.

وأرسلت قوات الدرك فرقاً عدة مع كلاب مدرب وطبيب، وقال مراسل إن منحدرات محطة التزلج تشهد تعبئة كبيرة.

وشهدت المحطة في 13 شباط (فبراير) الماضي، انهياراً ثلجياً خارج منحدرات التزلج ما أوقع أربعة قتلى هم ثلاثة أشخاص يمضون إجازة، إضافة إلى مدربهم.

وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.