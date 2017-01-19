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انهيار برج تجاري وسط العاصمة الإيرانية جراء حريق ضخم اندلع فيه

اندلع حريق ضخم فى برج تجارى وسط العاصمة الإيرانية طهران صباح اليوم ما أدى إلى انهيار المبنى المكون من 17 طابقا بالكامل فيما لم يعرف عدد الضحايا بعد.

وذكرت وكالة فارس الإيرانية ان الحريق اندلع في مبنى برج بلاسكو التجاري وسط طهران وان المبنى انهار فجأة بالكامل بينما لم يتضح بعد عدد رجال الإطفاء والإنقاذ الذين حوصروا تحت الأنقاض فيما ذكرت وسائل إعلام إيرانية أخرى أن 38 شخصا أصيبوا جراء الحادث.

وكانت الوكالة ذكرت في وقت سابق ان سيارات الإطفاء والإسعاف هرعت للمكان لإخماد الحريق وإخلاء الأشخاص فيما أغلقت الشرطة الطرق المؤدية لمكان الحادث مع ازدياد الاشتعال في البرج.

وقال المتحدث باسم هيئة المطافئ في طهران جلال ملكي .. “ان 200 رجل إطفاء من 10 مراكز بالعاصمة يشاركون فى عمليات إخماد الحريق” مبينا أن الحريق نشب في الطابق الثامن وانتشر للطوابق العلوية من المبنى التجاري الذي يحوي معارض ومشاغل الألبسة.

وأضاف ملكي ان رجال الإطفاء تمكنوا من إجلاء عشرات الأشخاص في الدقائق الأولى عند اندلاع الحريق.

وكالات

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