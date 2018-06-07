انهيار المساحات المزروعة بـ القطن في سورية

تراجعت المساحات المزروعة بـ القطن في سورية بشكل كبير جداً خلال سنوات (2012 – 2016)، فقد تراجعت المساحة الهكتارية المزروعة، وحسب بيانات المكتب المركزي للإحصاء، من حوالي 168 ألف هكتار في عام 2012 إلى حوالي 17 ألف هكتار عام 2016، أي أنها تراجعت بنسبة 90% تقريباً، وذلك بفعل الحرب على سورية وخروج المساحات الزراعية الأساسية للقطن من الإنتاج لتركز معظمها طيلة السنوات المذكورة سابقاً في مناطق الحرب الأساسية في المنطقة الشمالية الشرقية .

وقد بدأ الانهيار الفعلي لتلك المساحات في عام 2013 عندما انخفضت المساحات المزروعة إلى حوالي 62 ألف هكتار، أي أنه خلال عام واحد فقط خرج من المساحة المزروعة حوالي (63%)، ومن ثم تراجعت هذه المساحة إلى حوالي 45 ألف هكتار في عام 2015، مستمرة في التراجع إلى القيمة المذكورة عام 2016 .



ومن المعروف أن القطن هو أحد أهم المحاصيل الزراعية الاستراتيجية في الاقتصاد السوري والذي تحتكر الحكومة شراؤه من المزارعين، وهو يغذي قطاع الصناعات النسيجية العامة والخاصة بالمادة الخام للصناعات المنتجة للخيوط والمنسوجات والألبسة. لقد دمرت الحرب إحدى الميزات الطبيعية التنافسية في الاقتصاد السوري، فهل من سياسات أو توجهات يمكن أن تحيي وتعيد ما خربته آلة الحرب؟





وكالات