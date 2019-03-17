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انهت حياة طفلتها بعد أن هددتها بفضحها عند والدها

أقدمت امرأة تبلغ من العمر 42 عاماً على انهاء حياة طفلتها


و بحسب الصحيفة فان “آية” ابنة الـ6 سنوات لم تستطع أن تتقبل سوء سلوك والدتها وعلاقتها المتعددة مستغلة أنها تعيش معها فقط بعد أن طلقها والد الطفلة لسوء سلوكها، وقررت الطفلة إعلان العصيان والتصدى لعلاقات والدتها بإبلاغ والدها ، إلا أن الأم انهت حياتها.


وقد بدأت القضية، بحسب الصحيفة المصرية، بتلقي قسم شرطة دار السلام، بلاغاً من مفتش صحة فى مستشفى ، بوصول طفلة معربا عن شكه فى سبب انتهاء حياتها .


وقد انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين لهم أن للطفلة” ايه. م” ، 6 سنوات، وأن والدتها “حنان” ، 42 سنة، مطلقة وراء ارتكاب الواقعة، حيث عذبتها نتيجة اخافة الطفلة لها بكشف امرها عند والدها حيث تعاشر المتهمة عدداً من الرجال فى مسكنها.


وقد ألقى رجال المباحث القبض على المتهمة، وقررت النيابة حبسها 4 أيام .

 


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