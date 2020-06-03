انهاء تنفيذ التفريعة السككية في حمص لربطها بالمدن الساحلية

أنهى فرع الشركة العامة للبناء والتعمير في حمص، تنفيذ أعمال الجزء المخصص لها، في مشروع التفريعة السككية (الخط الحديدي) لنقل الحصويات من مقالع حسياء في حمص إلى مدن الساحل السوري، والتي تعد من المشاريع الهامة ذات الجدوى الاقتصادية.



وبين مدير فرع الشركة العامة للبناء والتعمير في المنطقة الوسطى المهندس علي الحسن أن المشروع يهدف إلى نقل الحصويات والإحضارات ذات المواصفات الجيدة من مقالع حسياء إلى المدن الساحلية وباتجاه المحافظات الأخرى لاحقاً، بعد اتخاذ قرار بإغلاق المقالع في الساحل للحفاظ ‏على البيئة، والحيلولة دون استنزاف الثروات الحراجية.



كما يهدف المشروع إلى ‏تخفيف الضغط عن الشبكات الطرقية، والحد من الحوادث المرورية، وتخفيض تكاليف أجور النقل بالشاحنات وتوفير استهلاك الوقود للكميات المنقولة نفسها بالسيارات الشاحنة، وأيضاً تكاليف إنشاء وصيانة الطرق من جراء الحمولات الزائدة لآليات كما سيسهم في تخفيض تكاليف مواد البناء



وأوضح مدير فرع الشركة العامة للبناء والتعمير في المنطقة الوسطى أن “الأعمال التي نفذتها الشركة نوعين وهي أعمال بيتونية، وشملت الجسر السككي على طريق القصير- شنشار ومعابر للسيارات من تحت سكة القطار عددها 2 وأعمال عبارات قسطلية وعددها 11، إضافة إلى الأعمال الترابية اللازمة لمسار السكة الحديدية”.



أثر برس