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انقطاع ضخ مياه نبع السن عن محافظة اللاذقية وريفها

نتيجة لعطل كهربائي طارئ في القاطع الرئيسي في مركز السن، توقف الضخ عن خطوط الدفع الثلاثة بشكل كامل من الساعة التاسعة صباحاً حتى الواحدة ليلاً إضافة لتوقف أربع مجموعات ضخ على خط الدفع الرئيسي /1200/ في مركز السن من الساعة الخامسة مساء يوم السبت وحتى هذه اللحظة، وتعمل ورشات الصيانة على إصلاح العطل بأسرع وقت ممكن.
وأدى هذه التوقف إلى وجود اختناقات في أحياء المدينة والمحاور الرئيسية في الريف (مدينة جبلة وريفها – مدينة القرداحة وريفها - قرى محور الدالية – قرى محور بيت ياشوط – قرى محور البودي).

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