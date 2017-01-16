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انقطاع المياه عن حلب جراء أعطال في شبكة الكهرباء المغذية لمحطات المعالجة

أكد مدير مؤسسة المياه في حلب انقطاع المياه عن مدينة حلب جراء أعطال في خطوط نقل الطاقة الكهربائية المغذية لمحطات معالجة المياه.

وذكر مدير المؤسسة المهندس فاخر الحمدو أن محطات المعالجة على نهر الفرات وفي منطقة الخفسة شرق مدينة حلب بنحو 90 كم توقفت عن ضخ المياه جراء عطل في خطوط نقل الكهرباء المغذية للمحطات.

وذكر الحمدو أن ورشات الصيانة والإصلاح تعمل على مدار الساعة لإعادة المياه إلى المدينة في أسرع وقت ممكن مبينا أنه يتم حاليا ضخ المياه من الابار الاحتياطية وفق برامج زمنية محددة لمختلف أحياء المدينة.

وتعد مياه الفرات التي تتم معالجها في محطات الخفسة المصدر الرئيسي للمياه في مدينة حلب إلى جانب العديد من الآبار الارتوازية المنتشرة في المدينة.

سانا

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