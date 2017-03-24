انقطاع التيار الكهربائي عن محافظة حلب نتيجة اعتداءات إرهابية على خط معردس بريف حماة

قال مصدر في وزارة الكهرباء إن “التيار الكهربائي انقطع بشكل كامل عن محافظة حلب نتيجة اعتداءات التنظيمات الإرهابية على خط التوتر العالي المغذي للمحافظة في منطقة معردس بريف حماة الشمالي”.



والحقت التنظيمات الإرهابية بالقطاع الكهربائي خسائر كبيرة وخاصة الخطوط المغذية لحلب وفي الثالث من كانون الثاني تم صيانة أبراج نقل الطاقة الكهربائية في منطقة حربيل واعادة التيار الكهربائي عبر الخط الرديف لمدينة حلب.

سانا