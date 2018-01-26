أنقرة لواشنطن: «المنطقة الآمنة» تحتاج إلى الثقة..و«مقاطعة عفرين» تطلب دعم دمشق.
عفرين: بداية أم نهاية أزمات؟
يوم محادثات صامت في «فيينا 1»
الجيش يحبط هجوما لتنظيم “داعش” على قريتي الكشمة وغريبة بريف دير الزور ويقضي على 25 من إرهابييه
ارتفاع عدد ضحايا العدوان التركي على عفرين إلى 141 مدنياً بين شهيد وجريح
15 مدنياً ضحايا مجزرة جديدة لـ “تحالف واشنطن” بريف دير الزور
مجلس الشعب يقر تعديلات المرسوم 66 لعام 2012 لإحداث مناطق تنظيمية في المحافظات
زاخاروفا: توجيه دعوات لـ 1600 سوري للمشاركة في مؤتمر سوتشي
موسكو: سياسة الغرب بشأن إعادة إعمار الرقة ستبقيها تحت الأنقاض
أخبار غير مؤكدة عن دعوة «حماية الشعب» الجيش السوري لدخول عفرين
«واشنطن بوست»: تحديات أميركية جديدة في سورية بعد هزيمة داعش
ترامب لأردوغان: لتجنّب اشتباك قواتنا في الشمال السوري
اجتماعات «فيينا 1» تنطلق اليوم
السي آي إيه و اغتيالات عبر البحار
سورية تدين مزاعم وزيري خارجية أمريكا وفرنسا حول استخدام الأسلحة الكيميائية

انقراض الأسد الجبلي في أميركا

انقراض الأسد الجبلي في أميركا

 

أعلنت ​السلطات الأميركية​ عن انقراض الأسد الجبلي الذي كان يعيش بشرق البلاد، في المنطقة بين ​ميشيغان​ وساوث ​كارولاينا​، وتقرر رفعه من قائمة السلالات المهددة.

وأوضحت إدارة المصائد الحياة البرية الأميركية إن السنوريات الكبيرة، التي تعرف أيضا بالأسود الجبلية، كانت تجوب جميع الولايات شرقي نهر المسيسيبي، لكن جميعها اختفت بحلول عام 1900 بسبب الصيد المستمر والأفخاخ.

وقد شرعت إدارة المصائد في 2011 في مراجعة مكثفة لوضع الكوجر. وأصبحت خطة رفعه من قائمة السلالات المهددة نهائية الاثنين.

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.