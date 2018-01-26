انقراض الأسد الجبلي في أميركا

أعلنت ​السلطات الأميركية​ عن انقراض الأسد الجبلي الذي كان يعيش بشرق البلاد، في المنطقة بين ​ميشيغان​ وساوث ​كارولاينا​، وتقرر رفعه من قائمة السلالات المهددة.

وأوضحت إدارة المصائد الحياة البرية الأميركية إن السنوريات الكبيرة، التي تعرف أيضا بالأسود الجبلية، كانت تجوب جميع الولايات شرقي نهر المسيسيبي، لكن جميعها اختفت بحلول عام 1900 بسبب الصيد المستمر والأفخاخ.