انفراج قريب بأزمة الوقود في اللاذقية

أظهرت بيانات فرع (سادكوب) انخفاضاً في كمية الطلبات التي تصل المحافظة من مادة البنزين، فبعد أن كان عدد الطلبات الأسبوع الماضي يتراوح بين 23 – 25 طلباً، انخفض خلال الأسبوع الجاري ليصل إلى 16 طلباً.



وقال مدير فرع (سادكوب) في اللاذقية – سنان بدور : خلال الأيام القليلة القادمة ستزيد مخصصات المادة التي تصل للمحافظة، ما سيحقق انفراجاً في جميع المحطات.



وكانت المحافظة أصدرت قراراً في 25 آب الماضي خصصت فيه أربع محطات لتعبئة السيارات العامة موزعة على أطراف المدينة لمنع الازدحام وإحداث اختناقات في الشوارع ضمن مدينة اللاذقية.

تشرين