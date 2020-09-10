إدلب: مقتل أكثر من 10 مسلحين قياديين إثر استهداف مقرهم من قبل الطيران السوري
“قسد” تخطف عدداً من الشباب في ريفي دير الزور والرقة
انفجار في مدينة عفرين التي تحتلها تركيا شمالي حلب
سلسلة حرائق في ريف حماة خلال أسبوع.. والخسائر كبيرة
"قسد" تنضم إلى مرتزقة أردوغان وتتحكم بضخ المياه
اتحاد سوروس
أبرز ما جاء في مؤتمر لافروف والمعلم وبوريسوف الصحفي في دمشق
الرئيس الأسد يستقبل وفداً روسياً برئاسة بوريسوف
مركز المصالحة الروسي: مسلحو “النصرة” قصفوا تجمعات سكنية في اللاذقية وحلب
هجوم على “قسد” والأخيرة تختطف عددا من المدنيين
ريف الحسكة.. احتراق منازل للمدنيين بسبب اشتباكات مسلحي تركيا فيما بينهم
"زيارة روسية مفصلية" إلى دمشق في بداية الأسبوع
مقتل وإصابة عدد من عناصر “قسد” في ريف دير الزور
أكثر من 100 مدرسة سيطرت عليها ” قسد ” في الحسكة لمنع الطلاب من التعلم
الحسكة: أنباء عن استعداد الاحتلال التركي لشن عدوان على الدرباسية وأبو راسين

انفراج قريب بأزمة الوقود في اللاذقية

أظهرت بيانات فرع (سادكوب) انخفاضاً في كمية الطلبات التي تصل المحافظة من مادة البنزين، فبعد أن كان عدد الطلبات الأسبوع الماضي يتراوح بين 23 – 25 طلباً، انخفض خلال الأسبوع الجاري ليصل إلى 16 طلباً.

وقال مدير فرع (سادكوب) في اللاذقية – سنان بدور : خلال الأيام القليلة القادمة ستزيد مخصصات المادة التي تصل للمحافظة، ما سيحقق انفراجاً في جميع المحطات.

وكانت المحافظة أصدرت قراراً في 25 آب الماضي خصصت فيه أربع محطات لتعبئة السيارات العامة موزعة على أطراف المدينة لمنع الازدحام وإحداث اختناقات في الشوارع ضمن مدينة اللاذقية.
تشرين