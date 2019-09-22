انفراج في توزيع الغاز باللاذقية

شهد واقع توزيع مادة الغاز في محافظة اللاذقية تحسناً بعد نقص لعدة أسابيع وما نجم عنه من اختناقات.

وذكر مدير شركة المحروقات في اللاذقية المهندس- سنان بدور أنه خلال الأسابيع الماضية انخفض تعبئة أسطوانات الغاز في الشركة نتيجة انخفاض ورود كميات الغاز، وبعد وصول نواقل الغاز منذ خمسة أيام تم رفع الإنتاج إلى حوالي 14 ألف أسطوانة يومياً، في حين الإنتاج في الظروف العادية يتراوح ما بين 11-12 ألف أسطوانة يومياً.



وأشار بدور إلى أن الوضع يحتاج فترة قصيرة لتعود الأمور إلى طبيعتها وسد النقص الذي حصل في السوق، مضيفاً أن وزارة النفط تقوم حالياً بدراسة موضوع وضع سدادة على أسطوانات الغاز لمنع التلاعب بالكميات، وستكون لكل محافظة سدادة من لون خاص.



من جهة أخرى ذكر المهندس بدور أنه منذ الحادي والعشرين من شهر تموز الفائت وحتى الوقت الحالي تم توزيع ما يقارب 2 مليون ليتر من مازوت التدفئة, واستفاد منها ما يقارب 20 ألف أسرة، وأضاف: لقد باشرنا التوزيع بالتوازي بين الريف والمدينة، وذلك بالتعاون مع رؤساء الوحدات الإدارية في الريف، كما يتم التوزيع في المدينة عن طريق المخاتير وبوجود مشرفين من شركة المحروقات ومديرية التموين وبموجب البطاقة الذكية, مشيراً أنه في الفترات السابقة تم توزيع 3 طلبات يومياً ،بينما اليوم يتم توزيع ما يقارب 7 طلبات يومياً.