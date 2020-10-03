جنوب سوريا.. فصل جديد من حروب الميليشيات
مؤسسة الحبوب التركية تُجبر فلاحي ريفي الحسكة والرقة على تسليمها محاصيلهم
الخارجية: سورية ستبقى ضد أي اتفاقيات مع العدو الإسرائيلي لا تعيد الحقوق والأراضي المحتلة
الدفاع الروسية تكشف تفاصيل جديدة عن عملية القضاء على “داعش” في سورية
ما الذي جاء في وثائق Anonymous عن سوريا؟
واشنطن: العقوبات القادمة ستشمل حتى ضباطاً ومسؤولين سوريين متقاعدين
بعد قتلها لشابين.. مدنيون يطردون ” قسد ” من عدة قرى وبلدات في ريف الرقة
الجعفري: النظام التركي يحتل أراضٍ في سورية تعادل 4 مرات الجولان المحتل
خلال 24 ساعة.. 3 إنزالات أمريكية في محافظتي دير الزور والرقة
عملية إنزال جوي جديدة نفذها “التحالف الدولي” و”قسد” في الحسكة
العشائر العربية تطرد مسلحي “قسد” من بلدات وقرى بريف الرقة
مقتل 13 مسلح وتوقيف 15 آخرين إثر عملية أمنية للجيش اللبناني قرب الحدود مع سورية
مقتل مسلحين من ميليشيا “قسد” في هجوم بعبوة ناسفة جنوب الحسكة
قرب وصول 3 بواخر بنزين بالتزامن مع إقلاع عمل مصفاة بانياس
ريف الحسكة.. الاحتلال التركي ومسلحيه يختطفون مدنيين ويسرقون ممتلكاتهم

انفراج أزمة البنزين الأسبوع القادم وزيادة 1.5 مليون ليتر يومياً من الغد

صرح مدير في النفط ، بأنه تم البدء بزيادة مخصصات كل المحافظات من البنزين، واعتباراً من يوم غد (السبت) ستتم زيادة الكمية الإجمالية التي توزع بنحو 1.5 مليون ليتر يومياً، لتصل إلى ٤ ملايين ليتر، علماً بأن نحو 2.5 مليون ليتر توزع يومياً خلال فترة الأزمة.

وبيّن أن طلبات البنزين المخصصة لدمشق ستزداد اعتباراً من الغد لتصل إلى ٥٥ طلباً بدلاً من نحو ٤٥ طلباً، كما ستتم زيادة طلبات البنزين المخصصة لريف دمشق ليصل إلى ١٧ طلباً بدلاً من نحو ١٢ طلباً، كذلك سيتم زيادة الكمية لكل المحافظات.

وأكد أنه خلال الاسبوع القادم سيلحظ المواطن بوادر انفراج أزمة البنزين مع زيادة المخصصات لكل المحافظات، وسينخفض الازدحام أمام محطات الوقود.

 


رامز محفوظ – الوطن