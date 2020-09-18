انفجارات متتالية بريفي ديرالزور وحلب.. أغلبها استهدفت "قسد"

ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع أمس في مدينة عين العرب إلى 5 أشخاص بينهم رجل وطفله وإصابة 6 آخرين بجراح متفاوتة.



وانفجرت أمس مواد متفجرة عن طريق الخطأ أثناء وضع المواد من قبل عمال يعملون في “تفجير مقالع” في منطقة جلبية بريف عين العرب.



وفي السياق، انفجرت مساء أمس عبوة ناسفة أثناء مرور رتل تابع لقوات التحالف الدولي في قرية ابريهه الواقعة ضمن ريف دير الزور الشرقي، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.



وأشار "المرصد السوري" إلى انفجار 3 عبوات ناسفة، قرب حقل العمر النفطي في ريف دير الزور، تزامنا مع مرور آلية عسكرية نوع “همر” تابعة لميليشيا "قسد"، على الطريق المؤدي للحقل، دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.



واستهدف مسلحون مجهولون بالأسلحة الرشاشة دورية لميليشيا "قسد"، بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، في منطقة ختيلة بمدينة البصيرة، بريف دسر الزور دون معلومات عن خسائر بشرية، عقب ذلك قامت "قسد" باستنفار قواتها في المنطقة والانتشار على طريق قرية الزر.