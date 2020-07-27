انفجارات في «قاعدة الصقر» جنوب بغداد... حرارة الطقس أم الإقليم؟

شهد محيط العاصمة العراقية الجنوبي، عصر يوم أمس، عدة انفجارات داخل إحدى القواعد العسكرية، قال الجيش العراقي إنها حوادث مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة.



ووقع ما لا يقل عن انفجارين في «قاعدة الصقر»، وهي تستخدم من قبل الشرطة العراقية وفصائل الحشد الشعبي، لتخزين أسلحة وذخائر.



وسبق أن شهدت القاعدة نفسها انفجارات العام الماضي، حملت بصمات إسرائيلية وأميركية، في ظل ارتفاع التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في العراق والإقليم.وأعلنت «خلية الإعلام الأمني» وقوع «انفجارين متتاليين في منطقة السيدية قرب (طريق) سريع حلة ـــ بغداد، وتحديداً في قاعدة الصقر».



في المقابل، لمحت عدة مصادر إعلامية محسوبة على الحشد الشعبي إلى احتمال ضلوع القوات الأميركية في استهداف القاعدة، مستندة إلى حركة الطائرات الأميركية الكثيفة فوق سماء العاصمة العراقية، بالتزامن مع وقوع الانفجارات.



ونشرت تلك الأوساط تسجيلات أظهرت طائرات مروحية ومسيّرة، قيل إنها تتبع «التحالف الأميركي».



ويشهد العراق درجات حرارة عالية جداً في هذا الوقت من العام، إذ ينتظر أن تبلغ الحرارة بعد ظهر غد في بغداد، على سبيل المثال، الخمسين درجة مئوية (في الظل)، وفق موقع «weather.com».





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