انفجار يهز محطة للقطارات في بروكسل ومقتل المشتبه بتنفيذه

هز أمس انفجارا محطة القطارات الرئيسية في العاصمة البلجيكية بروكسل دون وقوع إصابات.



ونقلت رويترز عن متحدث باسم الشرطة البلجيكية قوله إن “الانفجار وقع عند محطة بروكسل المركزية للقطارات وأن القوات البلجيكية التي تتولى حراسة المحطة تمكنت من تحديد شخص بعد وقوع الانفجار” مشيرا إلى أنه لم تقع أي إصابات أخرى وأن الوضع تحت السيطرة.



وأضاف المتحدث “الانفجار وقع بجانب شخص وتمكن الجنود في المكان من تحييد ذلك الشخص” لافتا إلى أنه في الوقت الراهن تنتشر أعداد من الشرطة عند المحطة وكل شيء تحت السيطرة.



وقال شهود لوسائل الإعلام البلجيكية إنه تم إخلاء المحطة والمنطقة التاريخية المتاخمة لها والتي تعج بالسياح وسكان المنطقة.



وكانت ثلاثة تفجيرات إرهابية وقعت في اذار العام الماضي في مطار العاصمة البلجيكية بروكسل وإحدى محطات مترو الأنفاق أدت إلى مقتل 34 شخصا وجرح أكثر من 200 آخرين.



وتشهد الدول الأوروبية حالة استنفار أمني تحسبا لوقوع هجمات إرهابية جديدة على غرار تلك التي وقعت في فرنسا وبلجيكا وألمانيا وجاءت نتيجة تجاهل مسؤولي هذه الدول التحذيرات المتكررة من مغبة دعم الإرهاب في سورية والمنطقة ومن ارتداد الإرهاب على داعميه.

وكالات