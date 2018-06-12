انفجار لغم في ريف حمص الشمالي يسفر عن إصابة طفل

أصيب طفل بجروح جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات المجموعات الإرهابية بريف حمص الشمالي بين قريتي عين الدنانير وعين حسين بالريف الشمالي انفجر ما تسبب بإصابة طفل بجروح تم نقله إلى أحد مشافي حمص.

واستشهد أمس مواطن جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الإرهابيين في قرية كفرنان بريف حمص الشمالي.

وتعمل وحدات الهندسة منذ إخراج الإرهابيين من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي في الـ 16 من الشهر الماضي على تمشيط القرى والبلدات لتطهيرها من مخلفات الإرهابيين الذين عمدوا إلى تفخيخ الطرقات والأراضي الزراعية بالعبوات الناسفة والألغام لمنع المواطنين من الذهاب إلى أراضيهم وجني محاصيلهم الزراعية.



المصدر: سانا