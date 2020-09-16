انفجار لغم في ريف الرقة يودي بحياة طفل

قضى طفل وأصيب والده بجروح بليغة نتيجة انفجار لغم من مخلفات ميليشيا “قسد” في محيط بلدة عين عيسى في ريف الرقة الشمالي.



وذكرت وكالة “سانا” أن لغماً من مخلفات ميليشيا “قسد” التي زرعت ألغاماً في محيط مقراتها ومناطق انتشارها في أرياف الرقة والحسكة ودير الزور انفجر أثناء عمل رجل وابنه في أرضهما الزراعية في محيط بلدة عين عيسى شمال الرقة.



وبينت المصادر أن انفجار اللغم أودى بحياة طفل وإصابة والده بجروح خطيرة.



وتشهد عموم الجغرافيا السورية أحداث مماثلة بعد قيام المجموعات المسلحة بزرع ألغام قبل تمكن الجيش السوري من استعادة المناطق التي كانت تحتلها حيث انفجر لغم الأسبوع الفائت في ريف حماة ما أدى إلى جرح أحد المدنيين.



وفي الـ15 من الشهر الفائت قضى 4 مدنيين وأصيب 5 آخرين جراء انفجار لغم أرضي في ورشة تعمل في جني محصول الفستق الحلبي في تلة جعفر بمحيط قرية التح التابعة لمنطقة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي.



وكانت المجموعات المسلحة على مختلف انتماءاتها قد عمدت إلى زرع مئات الألغام قبل خروجها من المناطق التي كانت تخضع لسيطرتها قبل أن يستعيد الجيش السوري سيطرته عليها، في ظل مساعي متواصلة من الجهات المختصة لكشف أماكن تلك الألغام المنتشرة على امتداد الجغرافيا السورية.