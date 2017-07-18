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انفجار قوي في تاج الشمس قد يؤثر على الأرض

شهدت الشمس أمس الأول انفجارا قويا لفت أنظار العلماء في العالم الذين أشاروا إلى إمكانية أن يؤثر على الأرض.انفجار قوي في تاج الشمس قد يؤثر على الأرض

وأوضح العلماء في وكالة ناسا الأمريكية أن الانفجار أدى إلى زيادة سطوع الشمس بنسبة 5 بالمئة لمدة دقائق ومن المتوقع أن يؤثر على الأرض من خلال عواصف وزلازل شديدة.

ووفقا لقناة (بي بي اي ايرث ووتش) على يوتيوب فإن علماء الفلك في ناسا تنبؤوا بأن يشهد تاج الشمس انبعاثا عملاقا وقد لاحظ الخبراء أن الاضطرابات هذه تخلف آثارها على الأرض كما لا يستبعد العلماء أن تحدث اضطرابات في الجهد الكهربائي والتشويش على الإشارات اللاسلكية عند بلوغ آثار الانفجار سطح الأرض.

ونصح الأطباء مرضى القلب بالاستعداد لهذه التأثيرات بتوفير الأدوية التي يحتاجونها وتجهيز هاتف لاستدعاء الطبيب في الحالات الطارئة.

المصدر: وكالات

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