انفجار قنبلة يدوية خلال تصوير مسلسل “حارس القدس” بحلب ومخرج في المشفى

أُصيب المخرج المنفذ رواد شاهين والفنان إيهاب شعبان بجروح طفيفة خلال تصوير مسلسل “حارس القدس” الذي يُخرجه باسل الخطيب بعد انفجار قنبلة يدوية بالخطأ في مكان التصوير كان من المفترض استخدامها في أحد المشاهد التي يتم تصويرها حالياً بمدينة حلب.



ونقل المخرج المنفذ شاهين والممثل شعبان إلى أحد مشافي حلب وتأثر المخرج المنفذ بحسب مصادر “القدس العربي” أكثر لكونه كان قريباً جداً من القنبلة التي انفجرت. لكن مخرج العمل باسل الخطيب أكد لاحقاً أن فريق مسلسل حارس القدس بخير، وأن المصابين باتوا بخير، وأن تصوير المَشاهد في حلب مستمر حتى انتهاءها وبعد ذلك سيتم الانتقال إلى العاصمة دمشق لاستكمال أعمال التصوير.



ويقوم المخرج باسل الخطيب بتصوير مسلسل “حارس القدس” للكاتب حسن م يوسف، وإنتاج المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي.



ويتناول المسلسل سيرة المطران الراحل “إيلاريون كبوجي” والذي أصبح مطراناً لكنيسة الروم الكاثوليك في القدس سنة 1965، ويؤدي شخصيته الفنان رشيد عساف، ويُشارك في العمل أيضاً صباح الجزائري وسليم صبري، ونادين قدور، وسوزانا الوز، وربا الحلبي، وسوسن أبو عفار، وجيما دريوسي، وجمال نصار، وعهد ديب، ويحيى بيازي، وأمير برازي، وسالم بولس، ووائل شريفي، ووجدي عبيدو ومجموعة من الفنانين.



كامل صقر