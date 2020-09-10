انفجار في مدينة عفرين التي تحتلها تركيا شمالي حلب

شهدت مدينة عفرين التي تحتلها قوات الاحتلال التركي والمجموعات المسلحة التابعة لها انفجار عبوة ناسفة، وذلك في إطار حالة الفلتان الأمني المتفشية في المناطق التي تحتلها تركيا شمالي سورية.



وأفاد “المرصد” المعارض بأنه انفجرت بعد منتصف ليل أمس الأربعاء، عبوة ناسفة بسيارة مركونة في مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي، ما أدى لأضرار مادية.



ويأتي هذا الانفجار بعد أيام من انفجار عبوة ناسفة في بلدة الغندورة في ريف حلب الشمالي أودت بحياة شخصين وإصابة آخر بجروح.