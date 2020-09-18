انفجار عنيف هزّ مدينة بصرى الشام في درعا

هزّ انفجار وصف بأنه عنيف مدينة بصرى الشام في الريف الشرقي من محافظة درعا جنوب سوريا في وقت متأخر ليل أمس.



وقالت قيادة شرطة درعا إن عبوة ناسفة كانت مزروعة في سيارة انفجرت مقابل المجمع القضائي في مدينة بصرى، مشيرة إلى أن الانفجار أسفر عن إصابة شخص بجروح ووقوع أضرار مادية في المكان.



من جانبها، قالت مصادر محلية لوسائل إعلام إن الانفجار استهدف قياديين سابقين في المعارضة المسلحة، ممن دخلوا في مجموعات التسويات التي رعتها روسيا بعد استعادة الجيش السوري السيطرة على المحافظة الواقعة في جنوب غرب سوريا.



وشهدت مدن وبلدات درعا في الآونة الأخيرة عدّة تفجيرات واغتيالات، نتج عنها استشهاد عناصر من الجيش السوري، إضافة إلى أفراد سابقين من الفصائل المسلحة.



