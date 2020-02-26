انفجار عبوتين ناسفتين في دمشق

شهدت مدينة دمشق، أمس انفجارين منفصلين لعبوتين ناسفتين استهدفتا سيارتين وأسفرتا عن استشهاد مدني وإصابة اثنين آخرين في حصيلة أولية.



وانفجرت مساء اليوم عبوة مُلصقة بسيارة «بيك آب» في منطقة الأمويين، غرب دمشق، وأدت إلى إصابة أحد الأشخاص وفق التقارير الأولية.



وقبل ساعات فقط، استشهد مدني وأصيب آخر بجراح خطيرة، إثر انفجار عبوة ناسفة ألصقت بسيارة قرب ملعب تشرين في منطقة البرامكة.



وأفادت وكالة «سانا» بأن «إرهابيين فجروا عبوة ناسفة لصقوها بسيارة مدنية من نوع هونداي كانت مركونة بمحيط ملعب تشرين في مدينة دمشق، ما أدى إلى استشهاد مدني وإصابة آخر بجروح بالغة تم نقله إلى مشفى المجتهد لتلقي العلاج».والخميس الماضي، أصيب شخصان بجراح من جرّاء تفجير عبوة ناسفة داخل سيارة في منطقة المرجة في دمشق.