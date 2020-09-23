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انفجار عبوة ناسفة في مدينة القنيطرة

انفجرت عبوة ناسفة بعد منتصف الليل في مدينة القنيطرة وأسفرت عن وقوع أضرار مادية.

وذكرت  وكالة “سانا” أن عبوة ناسفة انفجرت عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل في محيط مديرية مالية القنيطرة في الحي الخدمي بمدينة البعث وأسفرت عن وقوع أضرار مادية في المكان.

ويشهد الجنوب السوري بين الحين والآخر خروقات أمنية مماثلة حيث انفجرت عبوة ناسفة في السادس عشر من الشهر الجاري في مدينة درعا ما أدى إلى إصابة شخصين.

في حين تواصل الجهات الأمنية مساعيها في إلقاء القبض على الإرهابيين الذين يقومون بزرع تلك العبوات.