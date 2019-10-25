انفجار سيارة مفخخة في تل أبيض بريف الرقة وإصابة عدة أشخاص

انفجرت سيارة مفخخة أمس في مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي ما أدى إلى إصابة عدة أشخاص ووقوع أضرار مادية في المكان.



ونقل مراسل سانا عن مصادر محلية قولها إن سيارة مفخخة انفجرت صباح اليوم قرب مبنى المركز الثقافي القديم في مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص وإحداث دمار في المكان.



وكانت قوات العدوان التركي ومرتزقتها من المجموعات الإرهابية وفي إطار عدوانها على الأراضي السورية احتلت مدينة تل أبيض في الثالث عشر من الشهر الجاري بعد قصف أحيائها بمختلف صنوف الأسلحة وتدمير معظم البنية التحتية فيها ما أدى إلى نزوح أعداد كبيرة من أهلها.