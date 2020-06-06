انفجار سيارة مفخخة بريف الحسكة الشمالي الغربي

أصيب عدد من الأشخاص بجروح جراء انفجار سيارة مفخخة قرب صوامع تل حلف جنوب مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي.



وأفادت مصادر أهلية بأن سيارة مفخخة انفجرت صباح اليوم بالقرب من صوامع تل حلف جنوب غرب مدينة رأس العين والتي تنتشر فيها قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح متفاوتة الخطورة وأضرار مادية في المكان واحتراق عدة سيارات.



وانفجرت أمس سيارة مفخخة بالقرب من المشفى الوطني في مدينة رأس العين ما أدى إلى استشهاد طفلين وإصابة 3 من المدنيين ووقوع أضرار مادية.



سانا