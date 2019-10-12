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انفجار سيارة مفخخة بالقرب من سجن يضم المئات من تنظيم "داعش" في الحسكة

انفجرت سيارة مفخخة بالقرب من أحد سجون تنظيم داعش الإرهابي بحي جويران في محافظة الحسكة السورية.

وقال التلفزيون السوري ، إنه بعد انفجار السيارة المفخخة جرى إطلاق نار كثيف بمحيط السجن المركزي بالحسكة، مشيرا إلى أن السجن يضم آلاف من عناصر داعش الخطيرة.

يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت يوم الجمعة، أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" الحليفة للولايات المتحدة تسيطر حتى الآن على جميع السجون في منطقة العمليات العسكرية التركية، والتي وفقا له، يقبع فيها نحو 10 آلاف سجين إرهابي.

وقال مسؤول كبير في الخارجية للصحفيين: إن "قوات سوريا الديمقراطية تسيطر حتى الآن على جميع السجون. ولن نناقش مسألة تأثير هذا الغزو على عدد العمال الذين يشرفون على هذه السجون، لأن هذه قضايا تتعلق بالمخابرات العسكرية بحكم الواقع. لكن هذا يقلق الرئيس ترامب".


وأضاف: أن الرئيس ترامب تلقى تأكيدات عالية المستوى من تركيا بأنه في حال سيطرو على مراكز الاعتقال هذه [السجون]، فسيكونون مسؤولين عن المعتقلين".


هذا وبدأت تركيا يوم الأربعاء، عملية عسكرية شمالي سوريا، تحت اسم "نبع السلام" وادعت أن هدف العملية هو القضاء على ما أسمته "الممر الإرهابي" المراد إنشاؤه قرب حدود تركيا الجنوبية، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار محاربة "داعش".

 

 

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