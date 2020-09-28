انفجار ثانٍ في «تل حلف».. واقتتال في مناطق سيطرة تركيا

وسط الفلتان الأمني الذي تشهده مختلف المناطق الخاضعة لسيطرة تركيا، شمال سوريا، انفجرت سيارة مفخخة في بلدة تل حلف، غرب مدينة رأس العين، اليوم، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص على الأقل كحصيلة أولية.



وفي وقت سابق، اليوم، أصيب شخصان على الأقل، بانفجار دراجة نارية مفخخة في البلدة.



وكانت مدينة رأس العين شهدت أمس الأول اقتتالاً مسلحاً جديداً بين الفصائل الموالية لأنقرة، حيث دارت اشتباكات بين مجموعتين تابعتين لفصيل "شهداء السفيرة" بالقرب من الفرن الآلي ضمن المدينة رأس العين.



وعلى الرغم من أن الفصائل المسلحة الموالية لتركيا قد أعلنت في بداية أيلول الجاري عن سحب المسلحين من المدن، واغلاق المقرات، إلا أن القرار كما جرت العادة لم ينفذ، وكان إعلامياً فقط.



في بلدة جنديرس التابعة لمدينة عفرين، أصيب 5 أشخاص بينهم 3 مدنيين، ومسلحين من "حركة أحرار الشام" جراء اشتباكات عنيفة اندلعت ظهر اليوم، مع "فرقة الحمزة" في قرية جولقان. وذلك بسبب الخلاف على حصة كل فصيل من الأراضي والمحلات والمنازل التي استولوا عليها في الناحية.



وفي مدينة الباب بريف حلب الشرقي، قتلت امرأة في إطلاق نار عشوائي، ويسود منذ يومين توتر واستنفار بين "حركة أحرار الشام" و"لواء الشمال" في مدينة جرابلس، حيث شهدت المدينة كذلك اشتباكات.