انفجار بمستودع ذخائر في الحسكة

وقع انفجار مساء اليوم بمستودع للذخائر قرب أحد مقرات مجموعات “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي غرب مدينة الحسكة.



وهز انفجار كبير مدينة الحسكة عند الساعة الثامنة مساء وارتفعت أعمدة الدخان على الأطراف الغربية لمدينة الحسكة.



وقالت مصادر أهلية من المنطقة القريبة من موقع الانفجار إن انفجاراً ضخماً وقع بالقرب من أحد مقرات مجموعات “قسد” في حي المشيرفة على الأطراف الغربية لمدينة الحسكة وأن أصوات انفجارات متتالية أقل حدة أعقبت الانفجار الأول ما يرجح أن يكون الانفجار وقع في مستودع للأسلحة والذخائر تابع لهذه المجموعات.



ولفتت المصادر إلى أن “قسد” فرضت طوقاً على كامل المنطقة بالتزامن مع تحليق طيران على ارتفاع منخفض في أجواء المدينة.



وانفجر مستودع للذخيرة في الواحد والعشرين من الشهر الماضي في بلدة رميلان بريف القامشلي الشرقي تابع لمجموعات قسد المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي.

سانا