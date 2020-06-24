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انفجار بسيارة تابعة لقوات الاحتلال التركي في شمال سورية

في ظل استمرار حالة الفلتان الأمني وفوضى السلاح ضمن مناطق سيطرة الاحتلال التركي شمال سورية وقع اليوم الأربعاء انفجار بسيارة تابعة لقوات الاحتلال التركي في مدينة رأس العين المحتلة في ريف الحسكة الشمالي الغربي.

وذكرت وكالة “سانا” السورية أن انفجاراً وقع بسيارة تابعة لقوات الاحتلال التركي في سوق الهال في مدينة رأس العين ما أدى إلى وقوع إصابات بين جنود الاحتلال التركي وجرح عدد من المدنيين المتواجدين في المكان.

وقتل وأصيب عدد من مسلحي المجموعات التابعة لتركيا أول أمس جراء تجدد الاقتتال فيما بينهم بمدينة رأس العين شمال غرب الحسكة.
وقتل في وقت سابق من الشهر الفائت 13 مسلحاً من “أحرار الشرقية” و7 من “فرقة الحمزات” وأصيب آخرون جراء اشتباكات بين الطرفين داخل مدينة رأس العين.

وباتت حالة الاشتباكات والخلافات بين المجموعات المسلحة التابعة للاحتلال التركي مستمرة بشكل يومي في المناطق التي تحتلها تركيا، حيث تكون أسباب الاشتباكات حول خلافات على المسروقات أو مراكز النفوذ أو غيرها من الأسباب.