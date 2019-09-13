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انعدام الجاذبية لقتل الخلايا السرطانية

كشف علماء معهد سيدني الأسترالي للتكنولوجيا، عن أن الخلايا السرطانية تموت في ظروف انعدام الجاذبية من دون استخدام الأدوية.


وأجرى علماء معهد سيدني للتكنولوجيا في أستراليا مجموعة تجارب لدراسة تأثير ظروف انعدام الجاذبية في نمو وتطور الخلايا السرطانية وتوصلوا إلى اكتشاف مذهل أن 90 بالمئة من الخلايا السرطانية تموت في ظروف انعدام الجاذبية.


ولإجراء هذه التجارب صمم العلماء جهازاً محفزاً للجاذبية الصغرى، ووضعوا في داخله خلايا سرطان المبيض والثدي والأنف والرئة.


وقد بينت نتائج هذه التجارب بعد مضي 24 ساعة موت 80-90 بالمئة من الخلايا السرطانية تحت تأثير الجاذبية الصغرى.


ويعتقد الباحثون أن انخفاض الجاذبية يسبب خللاً في آلية الاتصال بين الخلايا، ما يؤدي إلى موت الخلايا السرطانية. بالنسبة للجسم السليم (مثل رواد الفضاء) يسبب انعدام الجاذبية فقداناً في كتلة العظام.


ويأمل العلماء أن يسمح هذا الاكتشاف المهم بابتكار دواء لعلاج السرطان، يحاكي مفعوله انعدام الجاذبية. ومن أجل ذلك ستجرى تجارب في المحطة الفضائية الدولية.