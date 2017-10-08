انطلاق مهرجان التسوق “صُنع في سورية” في اللاذقية
انطلقت اليوم في اللاذقية الدورة الـ 46 من مهرجان التسوق الشهري “صنع في سورية” الذي تنظمه غرفة صناعة دمشق وريفها بمشاركة 110 شركات صناعية متنوعة, وسط أجواء تسويقية وترفيهية متعددة للزوار في فندق المى قرب دوار الزراعة .
ويوفر المهرجان حسومات تتراوح بين 15 إلى 50 بالمئة إلى جانب الهدايا والعروض التي تصل إلى مئة في المئة من قبل الشركات المشاركة التي تنوعت بين القطاعات الصناعية النسيجية والغذائية والكيميائية, ووفق مدير المهرجان محمد العمر, الذي أكد أن الهدف الأساس للمهرجان هو دعم المواطن والترويج للمنتج الوطني, حيث يمثل المهرجان أحد طرق دعم الصناعة الوطنية من خلال تشجيع الصناعيين على مواصلة تطوير منتجاتهم وتقديمها بالجودة المطلوبة التي ترضي المستهلك عبر التواصل المباشر معه والاستفادة من مقترحاته وملاحظاته. وتجدد الشركة السورية للتجارة حضورها في أروقة المهرجان بمجموعة من المنتجات الغذائية وبحسومات إضافية.
وتقدم إدارة المهرجان قسائم شرائية لذوي الشهداء بقيمة 500 ألف ليرة وميداليتين ذهبيتين لرواد المهرجان يتم السحب عليهما خلال أيامه السبعة وتخول كل من يتسوق بـقيمة 3 آلاف ليرة الدخول بالسحب عليهما, وفقاً لما أكده العمر.
وأكد أن إدارة المهرجان تتلقى المزيد من طلبات الصناعيين للمشاركة بفعاليات المهرجان ,لافتا إلى وجود أكثر من 30 شركة على قائمة الانتظار لم تتمكن من المشاركة لعدم اتساع المساحة المخصصة للمهرجان .
من جهته, أشار رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان طلال قلعجي إلى أن دورة المهرجان الحالية تتزامن مع ذكرى حرب تشرين التحريرية ومع انتصارات بواسل جيشنا على الأرض في أكثر من ميدان وتعطي صورة جديدة للصمود واستمرار الحياة رغم الحصار والإرهاب, لافتاً إلى أن المهرجان أعطى حافزاً جديداً للصناعيين للانطلاق والمنافسة وكذلك للصناعيين خارج الوطن للعودة والانخراط في العملية التطويرية وإنشاء مشاريع جديدة.
المصدر: تشرين
إرسال تعليق جديد