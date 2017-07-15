برعاية رئيس مجلس الوزراء انطلاق فعاليات مهرجان القلعة والوادي بحضور رسمي وشعبي واسع

برعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس انطلقت مساء أمس فعاليات مهرجان القلعة والوادي 2017 الذي تقيمه محافظة حمص في الفترة من 14 وحتى 17 الشهر الحالي بحضور رسمي وشعبي واسع.

وتضمن حفل الافتتاح لوحة “أرض المجد” قدمتها فرقة آرام للمسرح الراقص بمشاركة عدد من الفرق بالمحافظة من الشباب والأطفال.

وتناول العرض تاريخ حمص في عهد الملكة جوليا دومنا وصولا إلى انتصار الجيش العربي السوري على الإرهاب حيث تم التحضير له نحو شهر بمشاركة 400 من الشباب إضافة إلى 80 من الراقصين.

المصدر: سانا