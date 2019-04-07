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انطلاق فعاليات مهرجان الشام الدولي للجواد العربي (أصالة وتراث)

برعاية كل من وزارات السياحة والإعلام والزراعة والقيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي ومحافظة دمشق والاتحاد العربي السوري للفروسية تنطلق فعاليات مهرجان الشام الدولي للجواد العربي "أصالة وتراث" الذي تقيمه الجمعية السورية للخيول العربية الأصيلة على أرض مدينة المعرض القديمة بتاريخ 16 نيسان الجاري متضمنة مسير الشام الكبرى للخيول العربية الأصيلة، عروض لفنون الفروسية، معرضاً للمأكولات الشعبية، معرضاً للمصنوعات التقليدية، معرضاً للصور الفوتوغرافية، عروض فنية تراثية وفلكلورية، عروض للأزياء الشعبية إضافة لمزاد للخيول العربية الأصيلة.