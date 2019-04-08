التحالف السوري العلماني: اجتماع دمشق
الرئيس الأسد لـ أرياسا: ما يحصل في فنزويلا مشابه لما حصل في سورية وهدفه الهيمنة على الدول ومصادرة قرارها المستقل
واشنطن تحاول منع قيام اتحاد بين سوريا والعراق وإيران
الطريق السوري إلى العلمانية
الرئيس بشار الأسد يصدر القانون رقم 8 لعام 2019
الجيش يدمر أوكاراً للإرهابيين بسهل الغاب ومحاولات انشقاق ضمن ميليشيات تدعمها تركيا في الشمال
الجيش يقضي على العديد من الدواعش في البادية الشرقية و«قسد» تواصل مزاعم تجدد اشتباكها مع التنظيم
عودة أكثر من 800 مهجر سوري من لبنان والأردن.
عودة الاستقرار إلى درعا
بوتفليقة يعلن الاستقالة... نحو مرحلة انتقالية صعبة
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يرفع قيمة استحقاقات والدي شهداء قوى الأمن الداخلي
نتنياهو ينوي عقد جلسة حكومية في الجولان!
البنتاغون والناتو يعلنان عودة الحرب الباردة
الداخلية الروسية: تنظيم “داعش” الإرهابي يخطط لتكوين شبكة إرهابية عالمية بعد هزيمته في سورية والعراق
استخبارات فرنسية وبلجيكية في إدلب لتنظيم استفزاز باستخدام مواد سامة
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

انطلاق فعاليات معرض الأعمال الروسي العربي في موسكو

 انطلقت فعاليات معرض الأعمال الروسي العربي (أرابيا اكسبو 2019) صباح اليوم بمشاركة سورية ودول عربية عدة في العاصمة الروسية موسكو.


وذكر موقع روسيا اليوم أن هذه الفعالية الاقتصادية تهدف لإعطاء زخم للعلاقات بين روسيا والعالم العربي والارتقاء بها لمستوى جديد إضافة لتطوير التعاون بين الشركات الروسية والعربية.


ويترافق المعرض مع انعقاد الدورة الثانية عشرة لمجلس الأعمال العربي الروسي في قاعة المعارض المركزية بموسكو.


وينظم هاتين الفعاليتين مجلس الأعمال الروسي العربي واتحاد الغرف العربية وغرفة التجارة والصناعة الروسية ووزارة الصناعة والاقتصاد والطاقة الروسية.