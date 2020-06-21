انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية العامة

توجه صباح اليوم طلاب شهادات الثانوية العامة بفروعها العلمي والأدبي والثانوية الشرعية والمهنية والصناعية والتجارية والنسوية لدورة عام 2020 لتقديم امتحاناتهم ضمن إجراءات احترازية مشددة للتصدي لفيروس كورونا.



وتستمر الامتحانات العامة حتى الثاني عشر من شهر تموز القادم للشهادة الثانوية العامة الفرع الأدبي وحتى الرابع عشر منه للفرع العلمي والمهنية بينما تنتهي امتحانات الثانوية الشرعية في الرابع عشر من شهر تموز القادم حيث يقدم الطلاب اليوم مادة الفيزياء بالنسبة للفرع العلمي وقضايا فلسفية واجتماعية ونفسية بالنسبة للأدبي والشرعية.



وكانت وزارة التربية أصدرت بيانا أكدت فيه أنها اتخذت جميع الإجراءات الصحية والتدابير لضمان سير العملية الامتحانية في 1900 مركز.