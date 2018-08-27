انطلاق المسابقة الوطنية لأولمبياد الروبوت العالمي لعام 2018 في دمشق

انطلقت المسابقة الوطنية لأولمبياد الروبوت العالمي”WRO” لعام 2018 أمس 26 آب، في صالة تشرين الرياضية في دمشق بمشاركة 65 فريقاً، بتنظيم من قبل الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية.

وتهدف الفرق المُشاركة في التنافس، إلى الحصول على أحد المراكز المرشحة لأولمبياد الروبوت العالمي الذي يقام في تايلاند خلال العام الجاري.

و يتم اختيار سبعة فرق، منها ثلاثة تمثل فئة المسابقات النظامية (ابتدائي- إعدادي- ثانوي)، وثلاثة من فئة المسابقات المفتوحة، إضافة لفئة الجامعيين التي يتأهل منها فريق واحد.

وأوضح رئيس اللجنة التنظيمية للمسابقة، وسيم سعد، أن “المسابقة تقام لمدة ثلاثة أيام، حيث تقوم الفرق المشاركة بمعايرة حساس الإضاءة للروبوت وإجراء التدريبات النهائية في اليوم الأول”، وفقاً للصحيفة الرسمية.

وأضاف أنه “في اليومين الأخيرين سيلعب كل فريق ثلاث مباريات في كل يوم، على أن تعطى علامات لكل فريق وتعلن النتائج في اليوم الثالث”.

وأشار إلى أنه “يوجد 45 حكماً و30 متطوعاً ومتطوعة للإشراف على ضمان سير المسابقة، وتأمين الأمور التقنية والإدارية والإعلامية، وتقديم الدعم للمتسابقين وترتيب حضور الزوار والمشاهدين في الصالة”.

يذكر أن المسابقة الوطنية لأولمبياد الروبوت العالمي “World Robot Olympiad” أطلقت رسمياً في 28 آذار من عام 2015، و يعتبر هذا الأولمبياد احتفالية لاجتماع فضاءات العلوم والتعليم والتقانة.

و يهدف منظموه إلى إشراك شريحة كبيرة من الشباب السوري من كافة المراحل الدراسية و الفئات العمرية من 10 إلى 25 عاماً، ومن كل سوريا في مسابقاته.

تشرين