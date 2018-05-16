انطلاق أولى المشاريع السياحة الروسية في سوريا

انطلقت أمس الاثنين أولى المشاريع السياحية الروسية في سوريا، حيث ستقوم “STG.LOGISITC” بإعادة تأهيل قرية المنارة السياحية بمحافظة طرطوس.

وتبلغ كلفة المشروع حوالي 90 مليون دولار، وهو عبارة عن مشروع لفندق 5 نجوم يقع على شاطئ مدينة طرطوس، يتضمن أسواق تجارية ومول تجاري ومسابح وملاعب أطفال وفيلات وصالة مؤتمرات.





وقام مسؤولون سوريون أمس الاثنين، بحسب ما نقلته وسائل إعلام سورية، بوضع حجر الأساس للمشروع، وذلك بحضور مدير عام الشركة الروسية إيغور كازاك والمدير الإقليمي للشركة زاخيد شاخ سوفاروق.





ويعد هذا المشروع مقدمة لمشاريع سياحية أخرى ستقام بالتعاون بين البلدين، حيث دخلت 80 شركة استثمار روسية إلى سوريا منذ مطلع 2018 الجاري للتعرف على واقع الاستثمار على الأراضي السورية.



المصدر: وكالات