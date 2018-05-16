أسرار جديدة تفضح عمليات قذرة قام بها “المارينز” في سوريا والعراق
«أستانا 9»: رهانات متباينة على «تخفيض التصعيد»
4 كروت حمراء بيد الأسد.. ترقبوا مفاجات شهر تموز
سوري يشغل السويد باختراعه مادة فريدة عجز عنها العلماء لعقود
بيان مشترك لضامني عملية أستانا: الالتزام الثابت بسيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها
الجعفري: مرتاحون لنتائج أستانا 9
الكشف عن مخطط خطير في سوريا
معادلة نصرالله الجديدة: العمق الإسرائيلي مقابل الخطوط الحمراء
«أستانا 9» ينطلق بغياب أميركي: «تحولات» مدروسة في مناطق «تخفيض التصعيد»
نصر الله: الانتصار الحقيقي في سورية صنعه السوريون
الجعفري: ناقشنا مع الوفدين الروسي والإيراني تفاصيل أجندة جولة أستانا 9 والقضايا التي تهم الأطراف الثلاثة
وحدات الجيش تتقدم باتجاه بؤر الإرهابيين في شارع دير ياسين على الأطراف الشمالية لحي الحجر الأسود
«حميميم»: لدينا بنك أهداف استراتيجية لـ«النصرة» سيتم تدميرها
جولة جديدة من «أستانا» اليوم
طلبة سوريون في الأردن ولبنان يدخلون سوريا لتقديم امتحاناتهم فيها

انطلاق أولى المشاريع السياحة الروسية في سوريا

انطلقت أمس الاثنين أولى المشاريع السياحية الروسية في سوريا، حيث ستقوم “STG.LOGISITC” بإعادة تأهيل قرية المنارة السياحية بمحافظة طرطوس.
وتبلغ كلفة المشروع حوالي 90 مليون دولار، وهو عبارة عن مشروع لفندق 5 نجوم يقع على شاطئ مدينة طرطوس، يتضمن أسواق تجارية ومول تجاري ومسابح وملاعب أطفال وفيلات وصالة مؤتمرات.


وقام مسؤولون سوريون أمس الاثنين، بحسب ما نقلته وسائل إعلام سورية، بوضع حجر الأساس للمشروع، وذلك بحضور مدير عام الشركة الروسية إيغور كازاك والمدير الإقليمي للشركة زاخيد شاخ سوفاروق.


ويعد هذا المشروع مقدمة لمشاريع سياحية أخرى ستقام بالتعاون بين البلدين، حيث دخلت 80 شركة استثمار روسية إلى سوريا منذ مطلع 2018 الجاري للتعرف على واقع الاستثمار على الأراضي السورية.

 


المصدر: وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.