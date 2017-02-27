انطلاق أعمال الدورة الحادية والستين للأمانة العامة لمؤتمر الأحزاب العربية

تحت عنوان “دورة الوفاء لسورية” انطلقت صباح اليوم في فندق الشام بدمشق أعمال الدورة الحادية والستين للأمانة العامة لمؤتمر الأحزاب العربية بمشاركة شخصيات سياسية عربية.



ويناقش المشاركون في الاجتماع الذي يستمر يومين المشهد السياسي الراهن والتقرير الإداري والمالي للمؤتمر وتحديد موعد تقريبي لانعقاد المؤتمر العام السادس إضافة إلى مناقشة مشروع البيان الختامي.



وكانت الأمانة العامة للمؤتمر عقدت دورتها السابقة في دمشق في شهر تشرين الثاني 2013.

سانا