انضمام مصرفين جديدين إلى نظام التسويات الإجمالية السوري

أعلن مصرف سورية المركزي عن انضمام مصرفين جديدين إلى المصارف المشاركة بنظام التسويات الإجمالية السوري “SYGS” ليرتفع عدد المصارف المشاركة إلى سبعة مصارف.

وأكد المركزي في بيان له استكمال كل من مصرف سورية والمهجر ومشرف البركة – سورية الإجراءات اللازمة للمشاركة في العمل بنظام التسويات الاجمالية السوري “SYGS” اعتبارا من يوم الاحد القادم.

وأكد المركزي في بيان له استكمال كل من مصرف سورية والمهجر ومشرف البركة – سورية الإجراءات اللازمة للمشاركة في العمل بنظام التسويات الاجمالية السوري “SYGS” اعتبارا من يوم الاحد القادم.