انضمام مصرفين جديدين إلى نظام التسويات الإجمالية السوري
أعلن مصرف سورية المركزي عن انضمام مصرفين جديدين إلى المصارف المشاركة بنظام التسويات الإجمالية السوري “SYGS” ليرتفع عدد المصارف المشاركة إلى سبعة مصارف.
وأكد المركزي في بيان له استكمال كل من مصرف سورية والمهجر ومشرف البركة – سورية الإجراءات اللازمة للمشاركة في العمل بنظام التسويات الاجمالية السوري “SYGS” اعتبارا من يوم الاحد القادم.
يشار إلى أن هذا النظام أتاح للمتعاملين تنفيذ الحوالات في الزمن الحقيقي بين المصارف بحيث يتم تنفيذ الحوالة بزمن لا يزيد عن ساعة واحدة بدلاً من عدة أيام.
والجدير بالذكر بأن البرنامج قد تمّ تطويره لدى مصرف سورية المركزي بخبرات وكفاءات محلية، مما حقق وفورات فاقت /2/ مليار ليرة سورية بفضل تصميم وبرمجة وإدارة هذا النظام محلياً.
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