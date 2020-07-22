انستغرام يطرح ميزة جديدة لجمع التبرعات

طرح تطبيق انستغرام ميزة تسمح للمستخدمين بجمع الأموال لأسباب شخصية على النظام الأساسي، وستتم تجربة الميزة مبدئياً في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيرلندا، إذ تأتي هذه الميزة نتاج زيادة عدد الأشخاص الذين يستخدمون التطبيق لرفع مستوى الوعي ببعض المشكلات.



وذكر موقع “ديلي ميل” البريطاني، أنه على سبيل المثال، في شهر حزيران الماضي شارك العديد من أعضاء الشبكة الاجتماعية في #blackouttuesday لزيادة الوعي بالظلم الاجتماعي والعرقي في الولايات المتحدة.



الآن، يقوم انستغرام بتجربة السماح للأشخاص بالتبرع بالمال داخل التطبيق، والذى يمكن أن يذهب إلى مجموعة من الأسباب بما في ذلك المؤسسات الخيرية والمشاكل الطبية أو الشركات الصغيرة.



وتحدث التطبيق إنه يعمل حالياً على الترويج لجمع التبرعات في كل من النيوزفيد وفي القصص، وسيتم طرحها في الأشهر القادمة، موضحاً أنه لا يجنى أي أموال من جامعي التبرعات، ولكنه يذكر أن هناك رسوم معالجة تختلف حسب البلد.



كما تضاعفت التبرعات عبر التطبيق في الشهر الماضي وزادت المشاركات المتعلقة بالتبرعات بأكثر من 200% في نفس الإطار الزمنى، كما يقول انستغرام.



من أجل إنشاء حملة لجمع التبرعات، يجب أن يكون عمر المستخدم 18 عامًا على الأقل، ويجب أن تستمر حملة جمع التبرعات لمدة 30 يومًا على الأقل.



ويمكن للمستخدمين إنشاء حملة لجمع التبرعات من خلال الضغط على “تعديل الملف الشخصي” و “إضافة جمع التبرعات” و “رفع الأموال، كما سيكون هناك أيضاً خيار إضافة صور واختيار فئة وإضافة معلومات أكثر تفصيلاً حول الحملة، وسيكون بإمكان المستخدمين أيضاً خيار إضافة صورة وتحديد فئة لجمع التبرعات وإضافة معلومات إلى حملة جمع التبرعات.